Maturaprüfung

«Uneinheitliche Lösung benachteiligt die Schüler»

Wer eine Maturaprüfung schreiben muss, das ist dieses Jahr abhängig davon, in welchem Kanton man wohnt.

Ob die Durchführung der Maturitätsprüfung zumutbar ist oder ob sie in Zeiten von Corona zu gefährlich ist, da sind sich die Kantone nicht einig. Daraus resultiert, dass einige Kantone planen, dass sowohl mündlich als auch schriftlich eine Prüfung abgelegt wird, wie dies zum Beispiel der Kanton Glarus plant. Andere Kantone führen nur eine schriftliche Prüfung durch, so zum Beispiel Zug, Aargau oder Luzern.

Und dann gibt es noch diejenigen Schüler, die auf ihre Erfahrungsnoten zurückgreifen. So wird zum Beispiel in Bern, Zürich und in beiden Basel auf die Durchführung der Prüfung verzichtet.

In der Romandie scheint der Kanton Freiburg der einzige Westschweizer Kanton zu sein, der mündliche und schriftliche Prüfung wie geplant durchführen will. Der Kanton Jura will sich in Kürze entscheiden, Genf und das Tessin wollen den Entscheid des Bundesrates abwarten.