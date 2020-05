Mögliche Saison-Fortsetzung

Uneinigkeit in der Premier League

Die Spitzenclubs und die Vereine aus dem Mittelfeld wollen die Saison in neutralen Stadien beenden, die abstiegsbedrohten Clubs beharren auf ihrem Heimrecht.

Das Amex Stadium in Brighton soll eine von bis zu zehn neutralen Austragungsstätten für die verbleibenden neun Spieltage sein.

Die ersten 14 Clubs der Tabelle sind dafür, die letzten sechs dagegen: In der Diskussion um eine Saison-Fortsetzung in zehn ausgewählten Fussballstadien offenbaren sich in der Drei-Klassen-Gesellschaft Premier League laut «Telegraph» wieder einmal Gräben zwischen zumindest zwei Lagern. Die da oben wollen das Modell durchsetzen, die dort unten wehren sich mit Verweis auf eine angebliche Wettbewerbsverzerrung. Brisant: Um das Modell durchzusetzen, sind mindestens diese 14 Stimmen notwendig.