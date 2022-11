Conference League: Wegen einer Schwalbe – FCB-Ndoye fliegt mit Gelb-Rot vom Platz

Nach einer souveränen ersten Halbzeit scheinen die Basler in der armenischen Hautpstadt Jerewan alles im Griff zu haben. Nach einer verhaltenen Startphase war es in der 17. Minute Darian Males, der von Andy Diouf gesucht und gefunden wurde, und zum 1:0 einschieben konnte. In der 30. Minute glänzte dann Europacup-Debütant Anton Kade, der eine traumwandlerische Kombination zum 2:0 verwertete.