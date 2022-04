Amnesty International : «Unerbittliche Angriffe» – Russische Streitkräfte setzen Streumunition ein

Das russische Militär attackiert laut Amnesty wahllos dicht besiedelte zivile Gebiete mit Streubomben. Überlebende sprechen von einer «menschenrechtlichen Katastrophe».

Amnesty International berichtet, russische Streitkräfte würden in der Ukraine international geächtete Streumunition einsetzen. Zudem habe das russische Militär in den vergangenen Wochen Waffen mit grossflächiger Wirkung abgefeuert, die ihre Ziele jedoch nur ungenau treffen. Dies verkündete die Menschenrechtsorganisation in einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung. Dabei würde das russische Militär zudem willkürlich dicht besiedelte zivile Gebiete attackieren.