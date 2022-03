Beim Weltcup-Final – Unerfahrenes Schweizer Ski-Team gewinnt den Teamevent vor Österreich

Beim Weltcupfinal in Courchevel/Méribel stand am Freitag der Teamevent statt.

Mit einem sehr unerfahrenen Team traten die Schweizerinnen und Schweizer am Freitagmittag im Teamevent an. So wollten Andrea Ellenberger, Delphine Darbellay, Fadri Janutin und Livio Simonet für die Schweiz reüssieren. Beim Teamevent treten immer zwei Frauen gegen zwei Männer in direkten Duellen an. Das Land, das drei Paarungen für sich entscheiden kann, kommt weiter. Steht am Ende 2:2, kommt die Nation weiter, die die bessere Zeit vorweisen kann.