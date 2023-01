Australian Open: Novak Djokovic sprintet aufs WC

Gegen Roberto Carballes Baena gewinnt er in drei Sätzen.

Novak Djokovic ist am Australian Open eine Runde weiter.

Turnierfavorit Novak Djokovic (35, ATP 6) ist mit einem souveränen Auftaktsieg in das Australian Open gestartet. Der Superstar setzte sich 40 Minuten nach Mitternacht (Ortszeit) mit einem ungefährdeten 6:3, 6:4, 6:0-Sieg gegen den Spanier Roberto Carballes Baena (29, ATP 75) in der Rod Laver Arena durch. Djokovics Gegner in der zweiten Runde steht noch nicht fest.