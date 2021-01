Was ist passiert?

Ihm und zwei Komplizen wurde vorgeworfen, per Rammbock-Methode in mehrere Detailhandelsfilialen eingebrochen zu sein und Waren gestohlen zu haben. Die Bande habe es vor allem auf Zigaretten abgesehen gehabt und innert zweieinhalb Jahren bei 35 Einbrüchen und zwei Versuchen, Beute von 880’000 Franken gemacht und einen Sachschaden von 170’000 Franken verursacht.

Teurer Gang durch die Instanzen

Der Fall hätte damit vom Tisch sein können, hätte die Sache nicht einen Schönheitsfehler: Die Baselbieter Polizei hatte ohne Erlaubnis der Staatsanwaltschaft einen GPS-Sender an einem Fahrzeug angebracht und den Mann viereinhalb Tage so überwacht, bevor er festgenommen wurde. Seine Verteidigerin Jessica Baltzer stellte die Verwertbarkeit der Beweise in Frage und ging damit durch die Instanzen bis vor das Bundesgericht, das ihr am 20. Mai 2020 teilweise recht gab: Die Polizei hätte den GPS-Sender nicht ohne Erlaubnis der Staatsanwaltschaft einsetzen dürfen und hat damit die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten verletzt.