In Zürich wird die erste Tranche der Härtefallgelder am Dienstag ausbezahlt. Laut der Finanzdirektion gingen in der ersten Zuteilungsrunde 808 Gesuche ein.

Darum gehts Das elektronische Eingabeportal für Gesuche ging am 19. Januar online.

Laut der Zürcher Finanzdirektion mussten die Prüfer in der ersten Runde mit 299 Gesuchen einen «unerwartet hohen Anteil» ablehnen.

Der Kanton Zürich unterstützt 487 Unternehmen mit einer Härtefall-Entschädigung von insgesamt 103,7 Millionen Franken, knapp drei Viertel davon in Form von nicht rückzahlbaren Beiträgen. Wie es in einer Mitteilung der Zürcher Finanzdirektion heisst, entspricht die Summe der grössten bisher von einem Kanton ausbezahlten Härtefallhilfe. Die Finanzdirektion wird die Zahlungen am Dienstag auslösen.

Von den 487 berücksichtigten kleinen und grossen Unternehmen haben 334 ausschliesslich einen nicht rückzahlbaren Beitrag beantragt, 152 beziehen zusätzlich ein Darlehen und ein Unternehmen hat nur ein Darlehen beantragt. Die nicht rückzahlbaren Beiträge schwanken zwischen 5000 und der zulässigen Höchstsumme von 400‘000 Franken, die 86 Unternehmen erhalten.

Die Spannweite bei den Darlehen bewegt sich zwischen 7000 und dem Maximalbetrag von 500‘000 Franken, der 32 Unternehmen bewilligt wurde. Insgesamt umfassen die nicht rückzahlbaren Beiträge 74,3 Millionen Franken und die Darlehen 29,4 Millionen Franken. Die berücksichtigten Unternehmen gehören verschiedenen Branchen an, wobei Reise-, Gastro-, Freizeit- und andere Dienstleistungsunternehmen stark vertreten sind.

Hohe Zahl von Ablehnungen

Ursprünglich waren 808 Gesuche eingegangen. Laut der Zürcher Finanzdirektion mussten die Prüfer mit 299 einen «unerwartet hohen Anteil» ablehnen. 21 Gesuche werden in den nächsten Tagen noch einer vertieften Prüfung unterzogen und eines wurde zurückgezogen.

Die Hohe Zahl von Ablehnungen habe vielfältige Gründe, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Besonders häufig war, dass eine korrekte Berechnung des Umsatzes keinen Ausfall von 50 Prozent ergab. In vielen Fällen seien auch die vorgeschriebenen Unterlagen zum Teil trotz Nachfragen unvollständig gewesen.

Zudem habe die Prüfung ergeben, dass mehrere gesuchstellende Unternehmen in Betreibungsverfahren wegen Sozialversicherungsbeiträgen verwickelt waren. Einige Unternehmen wollten zudem an Zürcher Härtefallgelder gelangen, obwohl sie in einem anderen Kanton domiziliert sind.