Katze schliesst Balkontür und sperrt Besitzer aus

Wer weiss, vielleicht hatte die Katze «Mucki» einfach Lust auf eine Nacht in einer sturmfreien Bude. Als ihr Besitzer auf den Balkon ging, um eine Zigarette zu rauchen, sperrte die Katze aus Bielefeld ihren Besitzer in der Montagnacht aus, wie «Bild» schreibt.

Dieser hatte die Türe von aussen zugezogen, aber nicht verriegelt, was die Katze dann erledigte, indem sie von innen auf den Türgriff sprang, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei und die Feuerwehr konnten durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung gelangen und den Ausgesperrten wieder in seine Wohnung lassen.