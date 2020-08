Ausgestorben

Die Säbelantilope war einst in weiten Teilen Nordafrikas verbreitet. Durch extensive Bejagung wurde die Population im 20. Jahrhundert stark dezimiert. Seit dem Jahr 2000 gilt die Säbelantilope als in der Natur ausgestorben. Dank der Haltung von Säbelantilopen in Zoos und in Privathaltungen hat die Art dennoch überlebt. Heute gibt es in verschiedenen Ländern Auswilderungsprojekte. Die Säbelantilopen im Zoo Zürich sind Teil des europäischen Erhaltungszuchtprogrammes.