Gute Nachrichten – Unerwartetes Comeback von Slalom-Ass Wendy Holdener in Levi

Wendy Holdener verletzte sich an beiden Händen.

Wendy Holdener gibt nach ihrer Verletzung bereits in Levi das Comeback.

Es waren schlimme Nachrichten für alle Schweizer Ski-Fans. Wendy Holdener verletzte sich bei den Vorbereitungen auf die neue Saison und zog sich bei einem Sturz von einem Trainingsgerät Frakturen am Kahnbeinknochen an beiden Händen zu. Zum Glück musste die Verletzung nicht operiert werden und die Schwyzerin kann am kommenden Wochenende wieder im Weltcup starten, dies gab sie auf Instagram bekannt.