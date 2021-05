Rheintal - Unerwünschter Gast unter dem Dach - «Wie wird man Marder los?»

Marder-Exkremente tropften ins Haus

«Nur wer noch nie einen Marder im Haus hatte, kann nicht verstehen, wieso man ihn vertreiben soll», sagt Sybille Stettler, Geschäftsführerin des Schädlingsbekämpfungsunternehmens Kistler & Stettler. Das Schlimmste sei der Lärm, den ein Marder verursachen könne. «Sie sind nachtaktiv und oft verspielt. Sie rennen herum und weil alles so poltert, können die Leute nicht mehr schlafen. Das ist nervtötend», erklärt sie. Dazu würden sie die Isolation in den Dächern rausreissen und lassen ihre Exkremente immer in der gleichen Ecke liegen. «Bei einer Kundin tropfte es sogar schon ins Haus», sagt Stettler.

Das Unternehmen habe 25 Jahre Erfahrung in der Bekämpfung von Mardern. «Während der Schonzeit dürfen wir keine Marder einsperren und töten», sagt sie. Vertreiben dürfe man die Tiere. «Die Marder nehmen ihre Jungen mit, zudem leben sie oft nicht nur in einem Dach, sondern in mehreren», erklärt sie. Die Kundschaft sei oft der Meinung, dass, wenn es an einem Tag gerade nicht poltere, der Marder allenfalls schon ausgezogen sei, doch in den meisten Fällen komme er wieder zurück. «Die meisten Anfragen zum Vertreiben von Mardern bekommen wir in der aktuellen Jahreszeit, wenn die Jungen da sind», so Stettler.