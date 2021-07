Wegen Klimawandel : Unesco sieht Great Barrier Reef gefährdet – Australien wehrt sich

Das Korallenriff leidet unter den steigenden Temperaturen. Darum wollen die Vereinten Nationen es als «gefährdet» einstufen. Die australische Regierung versucht das zu verhindern.

Ungeachtet des Widerstands in Australien will das Unesco-Welterbekomitee das vom Klimawandel bedrohte Great Barrier Reef als gefährdete Naturstätte einstufen. Der Entwurf für die Entscheidung «ist ein Vorschlag, die Stätte auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen», sagte die Direktorin des Komitees, Mechtild Rössler, am Sonntag auf einer Pressekonferenz während der 44. Sitzung des Gremiums der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) in der chinesischen Stadt Fuzhou. Der Vorschlag stehe am Freitag auf der Tagesordnung.

Aussichten für das Great Barrier Reef stehen «sehr schlecht»

Mehrere Stätten könnten ihren Status verlieren

Aktuell sind 53 Welterbestätten als gefährdet eingestuft. Erstmals in der Geschichte der Welterbekonvention könnten auf der Sitzung gleich zwei Stätten ihren Titel verlieren: So soll am Sonntag über das Hafenviertel von Liverpool beraten werden, das wegen der «Liverpool Waters» genannten Stadtentwicklung und Infrastrukturprojekte sowie ein geplantes Fussballstadion bedroht ist. Es habe schon seinen Charakter verloren, der zur Einstufung als Welterbe geführt habe, heisst es in einem Unesco-Dokument. Am Montag wird ferner über das Wildreservat Selous in Tansania beraten, in dem ein Damm gebaut werden soll.