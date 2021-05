William und Harry kritisieren BBC : «Unethische Praktiken haben sie das Leben gekostet»

Eine Untersuchung warf einem Journalisten der BBC «betrügerisches Verhalten» vor, mit dem dieser ein aufsehenerregendes Interview mit Prinzessin Diana bekommen habe. Ihre Söhne reagieren nun – Harry sagt, das Problem gehe über die BBC hinaus.

Die britischen Prinzen William und Harry haben dem Sender BBC und anderen Medien unethische Praktiken vorgeworfen. Sie äusserten sich am Donnerstag, nachdem eine Untersuchung zum Schluss gekommen war, dass ein Journalist der BBC «betrügerisches Verhalten» angewandt habe, um an das aufsehenerregende TV-Interview mit Prinzessin Diana 1995 zu kommen. William sagte, er sei der Meinung, «dass die betrügerische Art und Weise, wie das Interview erhalten wurde, erheblich beeinflusst hat, was meine Mutter gesagt hat».