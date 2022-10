Staatsangestellte: «Unfähiges Personal, das Millionen kostet»

1 / 3 Der Bund beschäftigte im Vorjahr 39’729 Mitarbeitende – 35’985 davon in Vollzeitstellen. Die SVP kritisiert, dass die Löhne, Lohnnebenleistungen und Sozialleistungen weit über das Notwendige und Angemessene hinausgingen. 20min/Simon Glauser Ehemalige Staatsangestellte schildern, dass man einsparen könnte, wäre die Arbeitsplatzsicherheit beim Staat nicht so hoch und jene, die nicht gewillt sind, Prozessoptimierungen zu stützen, aussortiert würden. Getty Images Ehemalige Staatsangestellte gehen davon aus, dass dadurch Millionen eingespart werden könnten. BG

Der Bund beschäftigte im Vorjahr 39’729 Mitarbeitende – 35’985 davon in Vollzeitstellen. Die Kosten für das Staatspersonal liegen bei über sechs Milliarden Franken. Diese Lohnkosten werden vom Steuerzahler bezahlt.

Ehemalige Staatsangestellte denken, dass man Millionen einsparen könnte, wäre die Arbeitsplatzsicherheit beim Staat nicht so hoch und jene, die nicht gewillt sind, Prozessoptimierungen zu stützen, aussortiert würden.

C.K., ehemalige Mitarbeitende in einem Bundesamt

Ich selbst arbeitete zehn Jahre beim Bund. Was ich in diesen Jahren mitbekommen habe, ist extrem. Im Alltag war ich von Mitarbeitenden umgeben, die den ganzen Tag nichts gemacht haben und zudem auch unqualifiziert waren. Dafür verdienten diese im Jahr circa 130’000 Franken. Das krasse ist: Solche Mitarbeiter werden auch noch von ihren Chefs gedeckt oder sie sehen einfach weg.

Das Bundesamt, in dem ich tätig war, ist mit Sicherheit nur eines von vielen, in denen es so extrem ist. Ich bin mir sicher, würde man Arbeitsprozesse anpassen sowie unqualifizierte und faule Mitarbeitende entlassen, könnten Millionen im Jahr gespart werden. Ich selbst wechselte wieder in die Privatwirtschaft, auch aus Rücksicht gegenüber dem Steuerzahler. Nach über zehn Jahren bei einer Bundesverwaltung kann ich sagen: Viele Mitarbeitende beim Bund könnten das Tempo, das in der Privatwirtschaft herrscht, nicht mitgehen.

A.F., ehemaliger Mitarbeiter in einem Bundesamt

Vieles, was im Artikel stand, habe ich hautnah miterlebt. Ich habe nach der Pandemie beim Bund angefangen zu arbeiten. Ich wurde angestellt, um Prozesse zu schmälern. Was ich dann erlebt habe, ist grotesk. Personen, die schon ein gewisses Alter und schon einige Dienstjahre im Bürostuhl vorweisen, sind nicht bereit, Arbeitsprozesse zu optimieren, um am Ende des Tages Geld zu sparen. Somit arbeiten Personen, die lange angestellt sind, deutlich ineffizienter und kosten neben ihren hohen Löhnen zusätzlich Geld. Es ist jedoch nicht verwunderlich, dass sie sich den Gegebenheiten nicht anpassen wollen. Denn ihr Job ist so sicher wie das Amen in der Kirche – eine Entlassung ist eigentlich auszuschliessen. Die Fluktuation ist bei Jüngeren, die bei alten Mitarbeitern auf Stein beissen, um ein Vielfaches höher als bei den alten Mitarbeitern. Würden in den Bundesämtern Prozesse geschmälert und ältere Personen, die kaum noch etwas machen, aber viel Geld verdienen, ausgemistet werden, könnten definitiv Millionen gespart werden.

W.R., Unternehmer aus dem Kanton Bern

Bis vor kurzem arbeitete bei uns ein junger Mann, der mit Bachelorabschluss eingestellt wurde. Da die Ausbildungen in der Zwischenzeit massiv nachgelassen haben, investierten wir in den jungen Mann viel Zeit und Geld. Nun aber hat er uns verlassen, da er ein Jobangebot mit einem weitaus höheren Lohn erhalten hat – ganze 30’000 Franken mehr bezahlt der Bund. Wir als Unternehmen können bei dieser Lohnsumme nicht mithalten. Der ehemalige Mitarbeiter kriegt nun jährlich 120’000 Franken. Dabei ist der Lohn, den der Bund bezahlt, verglichen mit den Leistungen, die er auszuweisen hat, viel zu hoch und nicht gerechtfertigt.

D.L., Mitarbeiter auf einer Gemeinde

Ich arbeite in einer Gemeinde und kann sagen: Es ist nicht mehr so wie früher. Die Steuergelder sind in den Arbeitsprozessen und den Anstellungsgraden ein grösseres Thema als zuvor. Bei uns beispielsweise wird genauestens rapportiert, welche Arbeiten anstehen und welche erledigt wurden und wie viel Geld das gekostet hat. Wir sind seit längerem in unserem Team unterbesetzt. Nur durch das genaue Rapportieren können wir rechtfertigen, dass in unserem Team weitere Stellenprozente nötig sind. Ganz allgemein lässt sich sagen: Die Sensibilisierung gegenüber den Kosten und den Steuerzahlenden ist definitiv gestiegen. So führen auch Umstrukturierungen dazu, dass ungeeignete, aber auch ältere, die an den Prozessoptimierungen nicht interessiert sind, herausgefiltert werden und nicht auf Lasten der Steuerzahlenden einen Lohn beziehen.