Jahresbilanz 2021 – Unfälle auf Thurgauer Gewässern haben sich verdoppelt

Die Gesamtzahl der registrierten Unfälle auf den Thurgauer Gewässern haben sich im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, wie die Seepolizei Thurgau mitteilt. Im Jahr 2020 waren es noch 16 Unfälle, letztes Jahr waren es 33. Seepolizei-Dienstchef Marcel Kuhn erklärt sich das wie folgt: «Die 16 Fälle im 2020 waren extrem wenige. Daher liegen die jetzigen Zahlen eigentlich im normalen Rahmen.» Der Bilanz zufolge sei erneut eine hohe Zahl an Freizeitsportlerinnen und -sportlern auf den Gewässern unterwegs gewesen, was nicht zuletzt auf die Pandemie zurückzuführen sein dürfte.

Im letzten Jahr sind im Thurgauer Zuständigkeitsbereich sechs Personen ums Leben gekommen, fünf wurden verletzt. Eine 65-jährige Frau verstarb im Februar beim Versuch, ihren Hund aus der Thur zu retten. Auf der Hochrheinstrecke kam eine Taucherin im April ums Leben, nachdem sie mit einem Kursschiff kollidierte. Der 41-jährige Tauchveranstalter wurde Anfangs Februar deswegen wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen . Im Juli verstarb eine Frau beim Schwimmen im Bodensee, im August ein Mann in der Sitter und im September ertranken eine 23-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann beim Schwimmen auf der Hochrheinstrecke .

Mehr Seenotfälle

Im Vergleich zum Vorjahr mussten die Seepolizei und die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) dreimal mehr, also 18 Mal, zu Einsätzen im Sturmwarndienst ausrücken. Die Zahl der verzeichneten Seenotfälle stieg von 109 auf 135. Es konnten 180 Personen gerettet werden, die das Ufer nicht mehr aus eigener Kraft erreicht hätten. Einen Rettungseinsatz gab es auch auf der Thur, als ein Mann, der sich an einem Gebüsch festhielt, durch die Flussrettungsspezialisten leicht verletzt ans Ufer gebracht werden konnte.

Die bereits in den Vorjahren stetig gesunkenen Zahlen der Vermögensdelikte bewegen sich auch 2021 auf tiefem Niveau. Es wurde lediglich ein Schiffsmotor gestohlen gemeldet. Die Taucher der Seepolizei der Kantonspolizei Thurgau wurden 2021 zu 19 Einsätzen aufgeboten. «Beispielsweise suchte man die Tatwaffe, die ein Täter nach einer Messerstecherei in einen Fluss geworfen hat», sagt Kuhn. Ausserdem bargen sie sechs Fahrzeuge, darunter waren Schiffe, Autos und Roller. Sie führten auch technische Kontrollen durch. «Es wurden zum Beispiel Bojenketten, Signalisationen und Trinkwasser-Ansaugstellen kontrolliert», so Kuhn.