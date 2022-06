Caroline Zimmermann hat sich als Hüttenwartin für ein Leben in den Bergen entschieden und berichtet von ihrem Alltag. Ausserdem zeigen wir dir vier Hütten, die den Aufstieg wert sind.

Hüttenwartin erzählt : «Unfälle gehören zum Leben in den Bergen dazu»

Caroline Zimmermann, wieso Hüttenwartin?

Bereits mit 20 Jahren habe ich angefangen, auf Hütten zu arbeiten. Meine Eltern hätten mich zwar lieber in einem sicheren Job gesehen, etwa auf der Bank, aber die Arbeit in den Bergen hat mich immer fasziniert und ich wollte mal eine eigene Hütte führen. Mein Ex-Freund ist Bergführer, durch ihn bin ich schliesslich in der Tschiervahütte angekommen.

Was macht die Tschiervahütte so besonders?

Sicherlich die Lage. Zum einen liegt sie sprichwörtlich am Rande der Schweiz an der Grenze zu Italien. Zum anderen ist man den Bergen so nahe und hat eine traumhafte Aussicht auf den Tschiervagletscher. Architektonisch ist die Hütte ebenfalls einzigartig. Die Kombination vom alten Steingebäude mit dem modernen Holzanbau war zu Umbauzeiten vor 16 Jahren für viele ungewohnt. Heute haben sich alle daran gewöhnt, sind gar fasziniert davon.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?

Die Abwechslung. Ich darf viele interessante Menschen kennen lernen und spannende Gespräche führen. In der Stadt würde man nie so schnell mit fremden Menschen ins Gespräch kommen wie in einer Berghütte. Aus allen Gesellschaftsschichten kommen hier Menschen zusammen und es entstehen anregende Diskussionen. Man schliesst Freundschaften fürs Leben. Viele Gäste kommen immer wieder zurück, mit einigen habe ich auch privat Kontakt.

Welche Gäste sind Ihnen besonders in ­Erinnerung geblieben?

Zwei über 80 Jahre alte Herren, die noch einmal den Piz Morteratsch besteigen wollten. Spät abends kam einer der beiden alleine zurück. Ich machte mir Sorgen und benachrichtigte die Rega, welche den Bergsteiger jedoch nicht finden konnte. Erst am nächsten Tag wurde der Mann gefunden und geborgen. Er hatte im Felsband übernachtet. Sein Freund hatte stets betont, dass der Vermisste wieder zurückkehren würde, und hatte sich dabei keine Gedanken gemacht.

Gibt es oft solch brenzlige Situationen?

Das Leben in den Bergen ist wunderschön, aber es kann auch Unfälle geben. Das gehört dazu. Ich habe schon einen gemütlichen Hüttenabend mit Gästen verbracht, am nächsten Tag stürzte einer von ihnen ab und starb. Solche Situationen berühren mich sehr.

Vier Schweizer Hütten für jeden Typ

Die Moderne: Tschiervahütte

Für geübte Alpinisten ist der Piz Bernina mit dem Biancograt, auch Himmelsleiter genannt, ein wichtiger Berg im Palmarès. Weniger erfahrene Berggänger kommen am Piz Tschierva auf ihre Kosten. Die berühmten Berggipfel kann man aber auch vom Speisesaal im Holzanbau betrachten. tschierva.ch

Die Moderne: Tschiervahütte. Filip Zuan

Die Berühmte: Chamanna Georgy

Dieser Ort ist so magisch, dass der berühmte Maler Wilhelm Georgy, Namensgeber der Hütte, den Weg von Leipzig bis auf den Piz Languard unter die Füsse nahm, um das Tierleben der Alpen in seinen Gemälden festzuhalten. Für die Sommersaison 2022 übernehmen Simi Egli und Patty Birrer das Zepter und schwingen den Kochlöffel am einfachen Holzofen. chamanna-georgy.ch

Die Gemütliche: Chamanna d’Es-cha

Es muss wohl der Duft der selbstgemachten Nusstorte sein, der dafür sorgt, dass selbst Murmeltiere auf der Suche nach seinem Ursprung der Hütte öfters einen Besuch abstatten. Gemütlich ist es in der alten Stüva, wo einen knarrende Holzböden sowie eine tiefe, mit Stuckatur verzierte Decke in vergangene Zeiten versetzen. es-cha.ch

Die Gemütliche: Chamanna d’Es-cha. Filip Zuan

Die Wilde: Fornohütte

Nach einem anspruchsvollen Aufstieg werden Wanderer in der Hütte mit einem traumhaften Ausblick über den Fornogletscher, den zweitgrössten Bündner Gletscher, belohnt. Hüttenwart Beat Kühnis sorgt sich hier nicht nur um das Gästewohl, sondern auch um die Wanderwege, darunter seine selbstkreierte Route auf den Monte Rosso. fornohuette.ch