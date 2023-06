Luzern: Unfälle mit Töffs und E-Bikes nehmen zu

Bei diesem Verunfallten (19) zeigte ein Drogenschnelltest ein positives Resultat an.

Im Juni 2022 übersah ein Autofahrer in Ballwil einen Töfffahrer. Dieser wurde beim Sturz verletzt.

Eine Frau hat im Mai 2022 in Weggis die Kontrolle über ihr Auto verloren und sie fuhr über ein Trottoir in ein parkiertes Auto.

Weniger Velofahrer verunfallt

Erfreulich ist, dass 2022 im Vorjahresvergleich die Zahl der verunfallten Velofahrenden um 16,5 Prozent auf 152 Unfälle abgenommen hat. Gestiegen ist die Anzahl der verunfallten Motorradfahrenden: Diese Zahl erhöhte sich auf 180 Unfälle, was einem Plus von rund 34 Prozent entspricht. Deutlich angestiegen sind auch die Unfälle von Autofahrern, die um 26,7 Prozent auf 616 Unfälle angestiegen ist.

Eine deutliche Zunahme an Unfällen gab es auch bei Personen, die mit E-Bikes unterwegs waren und verunfallt sind. Wie Lustat Statistik Luzern am Donnerstag mitteilt, wurden 171 Unfälle verzeichnet. Dies bedeutet eine Steigerung um 23 Prozent gegenüber 2021. «Fast jeder zweite E-Bike-Unfall mit Personenschaden wurde von einer 65-jährigen oder älteren Person verursacht», schreibt Lustat weiter.

Die Unfallstatistik der vergangenen 25 Jahre zeigt im Kanton Luzern eine rückläufige Anzahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle, um minus 31,4 Prozent. Auch die Anzahl der Verletzten (–5,8 Prozent) und Getöteten (–56,5 Prozent) hat 2022 gegenüber 1997 deutlich abgenommen. Die langjährige rückläufige Entwicklung hat sich in den letzten Jahren aber abgeschwächt. Die Unfallstatistik spiegelt auch demografische Veränderungen. So nimmt die Zahl der verunfallten 65-jährigen und älteren Personen zu, was unter anderem damit zu tun hat, dass diese Altersgruppe anwächst.