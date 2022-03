Syrischer Flüchtling - «Unfair, dass Flüchtlinge aus der Ukraine mehr Solidarität erfahren»

Ein junges Paar aus Biel versucht seit sechs Jahren, die in Syrien lebenden Eltern des Freundes in die Schweiz zu holen. Doch der Familiennachzug gestaltet sich als schwierig. Fünf Anträge sind bereits abgelehnt worden.

Der 25-jährige Omar Breikat lebt gemeinsam mit seiner Freundin, der 22-jährigen Julie Volponi, in der Nähe von Biel. Breikat stammt aus Damaskus in Syrien, flüchtete aber mit 14 vor dem im Land herrschenden Bürgerkrieg. Der Nachzug der noch in Syrien lebenden Eltern gestalte sich aber als sehr schwierig.

Der 25-jährige Omar Breikat lebt gemeinsam mit seiner Freundin, der 22-jährigen Julie Volponi, in der Nähe von Biel. Breikat stammt aus Syrien, lebt aber bereits seit 2013 in der Schweiz, nachdem er aus dem vom Bürgerkrieg zerfallenen Land flüchtete. «Ich ging hier zur Schule, habe eine Aufenthaltsbewilligung und arbeite», sagt Breikat. Auch seine beiden Schwestern leben in der Schweiz; eine von ihnen habe den Schweizerpass. «Meine Eltern sind aber noch in Syrien und wir würden sie gerne zu uns in die Schweiz holen», sagt der 25-Jährige. Doch der Nachzug der Familie gestalte sich als sehr schwierig.

Die Geschwister hätten in sechs Jahren bereits fünf Anträge für Familiennachzug gestellt, es habe jedoch nie geklappt. «Wir wissen langsam nicht mehr weiter, wir sind am Verzweifeln», sagt Breikat. «Nach den Absagen flossen oft Tränen.» Da sich die Kosten für einen Antrag auf rund 2000 Franken belaufen, gehe das ins Geld: «Die ganze Sache hat uns schon 10’000 Franken gekostet.»

Bis zu sechs Stunden Fahrt für einen Visumsantrag

Die Anträge seien so teuer, weil Breikats Eltern dafür immer zuerst nach Libanon in die Schweizer Botschaft reisen müssten. «Das ist pro Weg eine Fahrt von fünf bis sechs Stunden», sagt Breikat. Es sei auch schon vorgekommen, dass seine Eltern in der Botschaft ankamen und aufgrund einer kurzfristigen Terminverschiebung dort wieder abgewiesen wurden: «Die Anträge meiner Eltern sind offenbar abgelehnt worden, weil sie sich nicht in unmittelbarer Gefahr befinden.»

Doch die Situation in Damaskus, wo seine Eltern leben, sei sehr schwierig, sagt Breikat. «Meine Mutter hat gesundheitliche Probleme und mein Vater kann nicht mehr arbeiten.» Hinzu komme, dass die Eltern ihr Haus bald verlassen müssten, da die Verwandten des Vaters das Haus verkaufen wollten. «Seit dem Tod der Grossmutter ist ein Kampf ausgebrochen. Sie wollen meine Eltern rauswerfen», sagt der 25-Jährige. Den Eltern drohe die Obdachlosigkeit.

Dass die Familie unter der Trennung leidet, sagt auch seine Freundin Julie Volponi: «Omar hat seine Eltern seit 2013 erst ein einziges Mal gesehen, er vermisst sie sehr.» Zwar telefoniere er regelmässig mit ihnen, doch sie sehe seinen Schmerz nach jedem Anruf, so Volponi. Auch für die Schwestern von Omar sei es nicht leicht. «Eine der Schwestern hat zwei Töchter, eine sechsjährige und eine vierjährige, doch die Eltern in Syrien haben sie noch nie gesehen.»

«Es ist ungerecht, dass Flüchtlinge aus der EU mehr Unterstützung kriegen»

Die jetzige Situation mit den Flüchtenden aus der Ukraine beschäftige das junge Paar sehr. «Der Krieg in der Ukraine ist sehr schlimm», sagt Breikat. Die Solidarität mit den Geflüchteten in der Schweiz sei sehr schön. «Ich finde es aber sehr ungerecht, dass Flüchtlinge, die nicht aus der EU kommen, schlechter behandelt werden», sagt der 25-Jährige.