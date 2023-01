Formel 1: Teams wehren sich gegen neues Mega-Projekt aus den USA

Cadillac : «Unfair» – F1-Teams wehren sich gegen neues Mega-Projekt aus den USA

Mit der Hilfe des einst grössten Autobauers der Welt will Ex-Rennfahrer Michael Andretti einen Platz in der Formel 1 ergattern. Das stösst auf grosse Gegenwehr.

Michael Andretti will in die Formel 1.

Der ehemalige Fahrer Michael Andretti will zusammen mit Cadillac in die Formel 1 einsteigen.

Seine Verstimmung über die Gegenwehr aus der Königsklasse machte der Präsident des Internationalen Automobilverbands Fia, Mohammed Ben Sulayem (61), in einem Tweet öffentlich. Er sei «überrascht von den ablehnenden Reaktionen» auf die Pläne des früheren Formel-1-Piloten Andretti, liess Ben Sulayem wissen. Das Interesse grosser Autobauer wie Cadillac-Mutter General Motors an der Formel 1 müsse «ermutigt» werden, forderte der Fia-Chef.

Es geht um viel Geld

Der Wert der Marke Formel 1 und die Höhe der Einnahmen aus Rechteverkäufen und Werbeverträgen ist zuletzt auch dank des Booms auf dem US-Markt massiv gestiegen. So mancher Branchenexperte hält daher eine Ausgleichszahlung von mindestens 600 Millionen Franken für angemessen. «Geld wird am Ende ein wichtiger Faktor sein. Es wäre unfair, andere Teams indirekt für die Neuzugänge zahlen zu lassen», sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner (49) schon im Vorjahr.

Auch Toto Wolff wehrt sich

Andretti aber will sich nicht abwimmeln lassen. Sein Versuch, sich beim Sauber-Rennstall einzukaufen, war 2021 noch gescheitert. Mit General Motors, dem einst grössten Autobauer der Welt als Partner, sieht der frühere McLaren-Pilot und Sohn von Ex-Weltmeister Mario Andretti nun den Weg in die Formel 1 bereitet. Spätestens mit dem neuen Technik-Regelwerk ab 2026 könnte es so weit sein, Andretti peilt sogar einen früheren Einstieg an.