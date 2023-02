Unfall: Arabella Kiesbauer gibt erstes Gesundheitsupdate

Unfall mit Humor genommen

Kurz nach dem Unfall postete die Österreicherin eine Bildabfolge, die das Ausmass zeigt. Bereits da machte sie klar, dass sie alles mit Humor nimmt. Untermalt hat Kiesbauer den Beitrag nämlich mit dem Song «Oh Shit, I’m Fucked» von Small Town Alien, was übersetzt «Oh verdammt, ich bin am Ar***» heisst. «Leider passt der Songtext perfekt zu meinem Unfall auf der Skipiste», schrieb die Moderatorin dazu. Freunde, Fans, Kolleginnen und Kollegen wünschen ihr weiterhin gute Besserung in den Kommentaren. Dazu meint Arabella: «Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen für die zahlreichen Genesungswünsche bedanken! Das hat mich extrem aufgebaut und mir Energie gegeben.»