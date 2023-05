Eptingen BL: Vor dem Verkehrsteiler fuhr er weder links noch rechts

Am Sonntagvormittag ereignete sich kurz vor 10 Uhr auf der Autobahn A2 in Nähe Eptingen im Kanton Baselland ein Selbstunfall. Das Bild eines News-Scouts zeigt einen Personenwagen, der augenscheinlich auf der Autobahn in Seitenlage zum Stehen kam. Die Baselbieter Polizei bestätigte den Sachverhalt auf Anfrage. In einem Baustellenbereich sei ein Personenwagen in einen Verkehrsteiler gefahren, welcher die Umleitung auf die Gegenfahrbahn einleitete, erklärte die Baselbieter Polizei gegenüber 20 Minuten.