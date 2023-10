Markus und Melissa K. starben bei Luxusauto-Event

Das Fahrzeug der Schweizer geriet in Brand.

Markus und Melissa K. waren in einem Ferrari unterwegs, als sie beim Überholen mit einem entgegenkommenden Wohnmobil kollidierten.

Zwei Schweizer sind am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Süden Sardiniens ums Leben gekommen.

Ein Schweizer Ehepaar kam am Montagmorgen auf einer Schnellstrasse im Süden Sardiniens ums Leben. Der 67-Jährige Markus K. und seine 63 Jahre alte Frau Melissa waren in einem gemieteten Ferrari von Forte Village nach Masua unterwegs, als sie mit einem Wohnmobil zusammenstiessen.

Erste Ermittlungen zeigen, dass die Schweizer einen Lamborghini überholen wollten, als dieser ins Schleudern geriet und von der Strasse abkam. Der Ferrari krachte in den Camper, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Das Fahrzeug der Schweizer überschlug sich und geriet in Brand.