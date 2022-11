Davos GR: Zwei verletzte bei Autounfall

Das mit Sommerpneus ausgestattete Fahrzeug geriet in einer Linkskurve über den Strassenrand hinaus.

Ein 77-jähriger Schweizer fuhr am Sonntagmittag gegen zwölf Uhr mit seinem Auto auf der Flüelapassstrasse von der Passhöhe in Richtung Davos. Laut der Kantonspolizei Graubünden kam das mit Sommerpneus ausgerüstete Fahrzeug bei den Schlösslikehren in einer Linkskurve von der schneebedeckten Fahrbahn ab und fuhr über den Strassenrand hinaus.