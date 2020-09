Malters LU : Unfall auf Schnellstrasse mit mehreren Verletzten – Rega im Einsatz

Auf der Schnellstrasse zwischen Malters und Wolhusen im Kanton Luzern ist es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Neben Krankenwagen ist die Rega, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

An eine Durchfahrt sei nicht mehr zu denken gewesen, so die Leserin weiter. Der TCS schreibt, dass die Schnellstrasse K10 in zwischen Schachen und Malters in beide Richtungen gesperrt sei. Eine Umleitung werde eingerichtet und der Verkehr über Schachen Langnaubrücke umgeleitet. Mittlerweile ist die Sperre wieder behoben.