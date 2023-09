Tod von Lendrit (18): Jetzt spricht sein Vater

Bei einem schweren Verkehrsunfall starben am Samstag auf der Schwägalp zwei 18-Jährige. Jetzt erzählt erstmals der Vater eines der Toten, wie er den tragischen Abend erlebt hat.

1 / 3 Bei einem schweren Autounfall sind am Samstag auf der Schwägalp zwei 18-Jährige ums Leben gekommen. Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Jetzt spricht erstmals der Vater eines der Todesopfer. 20min/Céline Trachsel Vor dem Unfall habe der 18-Jährige den Geburtstag seines Vaters gefeiert, bevor er mit Freunden in den Ausgang ging. 20min/Céline Trachsel

Darum gehts Nach dem Tod zweier 18-Jähriger ist die Trauer beim Vater des einen Toten gross.

Der Sohn von Sabit K. kam bei einem Verkehrsunfall am 16. September ums Leben.

Zur Beerdigung im Kosovo werden auch Freunde des 18-Jährigen mitreisen.

Nach dem schweren Verkehrsunfall, bei dem in der Nacht auf den 16. September auf der Schwägalp zwei 18-Jährige ums Leben kamen, berichtet erstmals einer der Angehörigen, wie er den Schicksalsschlag erlebt hat. Sabit K. ist der Vater eines der zwei 18-Jährigen, die beim Crash mit dem VW Golf ums Leben kamen, und feierte an jenem Samstag seinen 52. Geburtstag.

«Fühlt sich an, als ob er eine Vorahnung hatte»

«Gegen 22.30 [an diesem Freitagabend] sagte mein Sohn, dass er mit Freunden raus möchte, und fragte dann, ob er mein Auto haben dürfe. Ich habe es ihm erlaubt», sagt Sabit gegenüber dem «Blick». Bevor der junge Mann gegangen sei, habe er seinen Vater ganz fest gedrückt und ihm gesagt, dass er ihn nie allein lassen werde. «Jetzt fühlt es sich so an, als ob er da bereits eine Vorahnung hatte.»

Mit dem Mercedes vom Vater sei er von seinem Wohnort in Flawil nach Gossau gefahren und habe das Auto dort stehen lassen. Weiter ging es mit einem Golf, der laut Sabit K. dem zweiten Todesopfer gehörte. «Als ich am Samstagmorgen aufstand, sah ich, dass seine Zimmertür offen stand und er noch gar nicht zu Hause war», so Sabit K. Mehrmals habe er seinen Sohn erfolglos angerufen, bevor er sich auf den Weg dahin machte, wo das Handy seines Sohnes zuletzt einen Standort geschickt hatte.

«Wusste, dass etwas Schlimmes passiert ist»

Der 52-Jährige wurde vom Standort-Feature direkt an den Unfallort geführt, wo er schon von weitem die Feuerwehrautos und Lichter gesehen habe. «Da wusste ich, dass wohl was Schlimmes passiert ist.» Kurz darauf erhält er dann traurige Gewissheit: Sein 18-jähriger Sohn ist eines der beiden Todesopfer.

Er sei ein intelligenter und zielstrebiger junger Mann gewesen und stets mit allen gut ausgekommen. Jetzt muss seine Familie Abschied nehmen: In den letzten zwei Tagen habe die Familie Besuch von 500 Personen erhalten, die dem 18-Jährigen ihren Respekt zollen wollten. Am Mittwoch gehe es dann für die Beerdigung von Lendrit in den Kosovo, auch viele Freunde sollen mitreisen.

Die grosse Anteilnahme zeige, wie sehr sein Sohn respektiert und geliebt werde. Nebst den Freunden des 18-Jährigen ist Vater Sabit K. auch den Einsatzkräften dankbar: «In meinem dunkelsten Moment haben sie es geschafft, mich zu beruhigen. Das werde ich ihnen nie vergessen.»