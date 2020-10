Kosovo-Ferien enden in Tragödie : Unfall bei Meersburg fordert drei Tote mit Schweizer Wohnsitz

Auf der Rückreise aus den Ferien im Kosovo geschah kurz vor der Schweizer Grenze das Unglück: Eine Autofahrerin geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern und krachte frontal in einen Lastwagen. Drei Menschen sind tot.

Eine Familie, die im Kosova Ferien machte, verunglückte auf dem Weg in die Schweiz.

Nahe der Schweizer Grenze ereignete sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall.

In Meersburg am Bodensee nahe der Schweizer Grenze sind am Freitagmorgen bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen drei Personen gestorben. Zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie die deutsche Polizei mitteilte.