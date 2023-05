Laufenburg: Unfall gebaut weil er hinter dem Steuer eingenickt ist

In der Nacht auf Freitag schlief ein 49-jähriger Mann in Laufenburg am Steuer ein und verunfallte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

In der Nacht auf Freitag nickte ein 49-Jähriger in Laufenburg am Steuer ein und verursachte einen Unfall, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Der Autofahrer war um ein Uhr nachts vom Hardwald kommend auf der Baslerstrasse in Richtung Laufenburg unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang am Steuer einnickte.