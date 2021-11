Mehrere 100’000 Franken Sachschaden – Unfall eines Kranlastwagens sorgt für Grosseinsatz

Bei der Autobahnausfahrt Rotkreuz kam am Donnerstagnachmittag ein Kranlastwagen von der Strasse ab und kippte auf die Seite.

Wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilt, verlief die Bergung des Kranlastwagens trotz Einsatz von zwei Pneukränen äusserst schwierig.

Bei der Autobahnausfahrt Rotkreuz kam am Donnerstagnachmittag ein Kranlastwagen von der Strasse ab und kippte. Der Chauffeur blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 100’000 Franken.

Ein Kranlastwagen kam am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Autobahneinfahrt Rotkreuz, in Fahrtrichtung Luzern respektive Zürich, von der Strasse ab und kippte auf die Seite. Der 33-jährige Chauffeur blieb unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Zur Kontrolle wurde der alkoholisierte Fahrer ins Spital gebracht. Die Pikett-Staatsanwältin hat bei ihm zudem eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die genaue Ursache und der Hergang des Unfalls werden noch ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich zudem auf mehrere 100’000 Franken, weil unter anderem eine rund 125 Meter lange Leitplanke teils massiv beschädigt wurde.