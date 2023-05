Niederlande: Unfall gebaut – betrunkener «Boris Johnson» in Groningen festgenommen

Bei ihren Ermittlungen zu einem Autounfall haben niederländische Polizisten einen betrunkenen «Boris Johnson» festgenommen. Wie die Polizei in Groningen am Montag berichtete, entdeckten die Beamten bei den Ermittlungen zu einem gegen einen Pfeiler gefahrenen Auto einen in dem Fahrzeug zurückgelassenen Führerschein. Das Dokument trug nicht nur den Namen des früheren britischen Premierministers Boris Johnson, sondern auch dessen Foto und Geburtsdatum.