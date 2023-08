Gotthard-Tunnel: Die Lokomotiven des Unglückszug sind von der Deutschen Bahn

Nun hat die «SonntagsZeitung» den unbeschädigten vorderen Teil des Zugs aufgespürt, der bereits aus dem Tunnel geholt wurde. Er steht inzwischen auf einem Durchgangsgleis am Bahnhof Erstfeld UR, nahe dem Gotthard-Nordportal. Dort zeigt sich: Der Unglückszug wurde von zwei Lokomotiven der Baureihe 185 der Deutschen Bahn gezogen. Von den zehn unbeschädigten Wagen sind acht in Deutschland registriert, einer in Schweden und einer in der Schweiz. Das heisst, es handelt sich grösstenteils um eine deutsche Zugskomposition.