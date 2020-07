Bern

6-Jähriger von Tram erfasst und verletzt

Am Mittwochabend ist in Bern ein Kind von einem Tram erfasst worden. Eine Ambulanz brachte den verletzten Jungen ins Spital. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Am Mittwoch gegen 17.00 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es an der Effingerstrasse in Bern zu einem Unfall zwischen einem Tram und einem Kind gekommen sei. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, überquerte ein Junge die Strasse im Bereich eines Fussgängerstreifens auf Höhe der Tramhaltestelle Kaufmännischer Verband, als gleichzeitig ein stadtauswärts fahrendes Tram in Richtung Loryplatz fuhr.