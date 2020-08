Frenkendorf BL Unfall in Betrieb – 11 Mitarbeiter in Kontakt mit ätzender Säure

Kurz vor 18:30 ist in einem Produktionsbetrieb in Frenkendorf im Kanton Baselland Sulfaminsäure ausgetreten. Elf Personen seien mit dem pulverförmigen Stoff in Kontakt gekommen, schreibt die Kantonspolizei Basel Land in einer Medienmitteilung.