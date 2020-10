Kurz vor 18 Uhr kam es in Dübendorf in der Nähe der Haltestelle Ringwiesen zu einem tödlichen Unfall. Wie Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt, überquerte eine 40-jährige Frau die Strasse und wurde von einem Tram erfasst. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb.