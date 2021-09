Biel BE : Unfall in Hallenbad – Kind muss mit Rega ins Spital geflogen werden

In einem Hallenbad in Biel hat sich am Donnerstagnachmittag ein Badeunfall ereignet. Ein Kind musste ins Spital eingeliefert werden.

1 / 2 Im Hallenbad des Bieler Kongresshauses verunfallte ein Kind. News-Scout Die Polizei kann derzeit noch keine weiteren Angaben zum Unfall machen. Kapo Bern

Mitten in Biel landete am Donnerstagnachmittag ein Helikopter der Rega. Grund war ein Badeunfall, der sich im Hallenbad des Kongresshauses ereignete. «Ein Kind musste ins Spital geflogen werden», sagt eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei auf Anfrage. Über den Unfallhergang und den aktuellen Zustand des Kindes konnte die Kapo noch keine weiteren Angaben machen. Die Meldung sei kurz vor 15 Uhr bei der Alarmzentrale eingegangen.

