Unfall in Teufen: Führerloses Postfahrzeug sorgt für Sachschaden

Am Montagmorgen, den 30. Oktober 2023 verunfallte in Teufen ein Lieferfahrzeug der Post. Kurz vor elf Uhr stellte der 54-jährige Mitarbeiter das Fahrzeug vor einer Liegenschaft in der Egg ab und verliess dieses kurzzeitig. Das führerlose Fahrzeug rollte daraufhin selbstständig über die Quartierstrasse und die angrenzende Wiese davon.