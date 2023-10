Braut starb im Unglücksbus – Mann liegt auf der Intensivstation

Antonela und Marco hatten erst kürzlich geheiratet. Sie hatten von ihren Flitterwochen in Venedig schon lange geträumt – am Dienstag kam die schwangere Braut ums Leben.

Unfall in Venedig : Sie waren in den Flitterwochen, dann wurden sie für immer getrennt

1 / 3 Antonela Perkovic und Marco Bakovic hatten erst vor drei Wochen geheiratet. Facebook Das Paar befand sich in Venedig in den Flitterwochen. Facebook Beim Unglück am Abend des 3. Oktober 2023 kam die Braut ums Leben. Ihr Ehemann liegt schwer verletzt im Spital. Facebook

Darum gehts Venedig trauert nach einem schweren Busunglück um 21 Todesopfer.

Unter den Toten befindet sich eine Frau aus Kroatien, die erst kürzlich geheiratet hatte.

Ihr Mann hat schwer verletzt überlebt.

Von den 21 Toten beim tragischen Busunglück in Venedig sind bis zum Mittwochnachmittag erst acht identifiziert worden. Darunter sind fünf Menschen aus der Ukraine im Alter zwischen 30 und 70 Jahren und ein 28-jähriger Deutscher. Auch eine Kroatin ist unter den Todesopfern. Es handelt sich um Antonela Perkovic, eine Frau in den Zwanzigern, die sich in der Lagunenstadt in den Flitterwochen befand.

Wie «Corriere della Sera» berichtet, hatten Antonela und ihr Mann Marco Bakovic erst vor etwa 20 Tagen in Split geheiratet. Mit der Reise nach Venedig hatte sich das Paar einen Traum erfüllt. Die Frischvermählten seien am Dienstag in Venedig angekommen.

Marco liegt in einem Spital in Venetien auf der Intensivstation. Laut dem ungarischen Portal «Index» war Antonela schwanger, sie befand sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft.

Ein Ausflug mit tödlichem Ende

Der elektronische Shuttlebus hatte am Dienstag auf einer erhöht gelegenen Strasse im Stadtviertel Mestre eine Leitplanke durchbrochen und war 15 Meter in die Tiefe gestürzt.

Unter den Todesopfern war der 40 Jahre alte Fahrer. Alberto Rizzotto sei noch nie wegen Verkehrsvergehen aufgefallen war, schreibt Leggo.it. Er hatte gerade seine Schicht begonnen und sollte die Touristen vom Piazzale Roma am Rande der berühmten Kanäle Venedigs zu einem Campingplatz auf dem Festland in Mestre bringen.

Die Passagiere hatten einen Tagesausflug nach Venedig gemacht. Sie übernachteten auf einem Campingplatz im Stadtteil Marghera, wo es deutlich weniger kostet als in der Nähe vom Markusplatz oder der Rialtobrücke. Nur drei Kilometer vor dem Ziel kam der Bus aus nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Spekuliert wird, dass der Fahrer wegen eines Schwächeanfalls die Kontrolle über den Bus verloren haben könnte – oder auch dass er eingeschlafen ist.

Es wird befürchtet, dass es wegen des Brandes einige Zeit dauern wird, bis die Identität aller Toten zweifelsfrei geklärt ist. Der Staatsanwalt von Venedig, Bruno Cherchi, sagte dem Fernsehsender RaiNews24, man wolle deshalb DNA-Tests durchführen.