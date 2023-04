Unfall in Meisterschwanden: Betrunkene Fahrerin kollidiert mit Baum

Eine 28-Jährige verursachte in der Nacht auf Ostermontag einen Selbstunfall in Meisterschwanden.

Der Selbstunfall ereignete sich am Ostermontag, kurz nach 4.30 Uhr, auf der Aescherstrasse in Meisterschwanden. Die 28-Jährige fuhr in einem Mercedes-Benz von Fahrwangen her kommend in Richtung Aesch. Ausgangs Meisterschwanden verlor sie die Herrschaft über ihren Wagen, kam links von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum. Der Mercedes wurde beim Unfall stark beschädigt.