Niederuzwil: Unfall mit drei Toten – Lenkerin (21) vor Gericht

Am Karfreitagabend 2022 kam es auf der Bahnhofstrasse in Niederuzwil SG zu einem schweren Unfall.

Eine 21-Jährige muss sich am Donnerstag vor dem Kreisgericht Wil in Flawil verantworten. Am Karfreitagabend 2022 fuhr die junge Frau mit vier Mitfahrern mit überhöhter Geschwindigkeit im Auto von Uzwil nach Oberbüren. Dabei war sie laut der Anklageschrift in alkoholisiertem Zustand mit mindestens einem Promille im Blut unterwegs. In Niederuzwil, auf der Höhe des Töbeliparkplatzes, kam das Auto mit einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern von der Strasse ab, prallte in eine Leitplanke und hob ab.