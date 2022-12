Muttenz BL: Unfall mit 37 Verletzten – Verursacher fünf Jahre später verurteilt

1 / 8 Im Oktober 2017 krachte ein Lastwagen in ein Tram. Polizei BL 20 Minuten/Jeanne Dutoit 20 Minuten/Jeanne Dutoit

Darum gehts

37 Verletzte, wovon 16 mit teils mittelschweren Verletzungen ins Spital eingeliefert werden mussten, waren die Bilanz des Crashs eines Sattelschleppers mit einem Tram der Linie 14 am 18. Oktober 2017 auf der Rennbahnkreuzung in Muttenz. Eine der Verletzten verstarb später im Spital an einem Hirnschlag, wobei aber kein kausaler Zusammenhang mit dem Unfall belegt werden konnte. Fünf Jahre später ist der Unfall juristisch nun abgeschlossen.

Nur kurz vor dem schweren Unfall ereignete sich an der gleichen Kreuzung bereits ein Unfall zwischen einem Personenwagen und einem Roller. Ein Ersthelfer hatte sein Auto noch vor der Ampel auf der Spur, die von Birsfelden her nach Muttenz führt, stehen gelassen. Der Lastwagenchauffeur beabsichtigte, ebenfalls geradeaus über die Kreuzung in die Margelackerstrasse zu fahren, und umfuhr das stehende Auto auf der Linksabbiegespur. Dabei machte er einen folgenschweren Fehler. Die Ampel zum links in die St. Jakob-Strasse Abbiegen stand auf Grün, während sie geradeaus auf Rot stand. Als sein Sattelschlepper die Tramschienen kreuzte, war es zu spät. Das vortrittsberechtigte Tram bremste zwar, krachte aber immer noch mit 22 km/h in die Führerkabine des Lastwagens.

Das Tram sprang aus den Schienen. Wie schwer Tram- und Lastwagenführer dabei verletzt wurden, ist unklar. Der Trambetrieb war wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten noch bis am Folgetag unterbrochen.

Fünf Jahre für einen Strafbefehl

Der heute 56-jährige Berufschauffeur wurde per Strafbefehl wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln und mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 16’500 Franken und einer Busse von 2000 Franken verurteilt. Mit Gebühren und den übrigen Verfahrenskosten muss er insgesamt 6031 Franken berappen. Ausstehend sind noch Schadensersatz und Genugtuungsforderungen über 21’000 Franken, die aber auf den Zivilweg verwiesen worden sind. Insgesamt sieben Geschädigte waren im Strafbefehlsverfahren als Privatkläger geführt.

Aber warum dauerte das Verfahren geschlagene fünf Jahre? Schon nur die technischen Gutachten hätten sehr lange gebraucht, erklärt die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Hinzu sei gekommen, dass im Verfahren sehr viele Parteien involviert gewesen seien, die jeweils Akteneinsicht erhalten hätten. Und zu guter Letzt hätten während Corona zeitweise keine Einvernahmen stattfinden können.

Immer wieder kracht es, Kanton reagiert

Die Rennbahnkreuzung ist ein Unfallschwerpunkt, wie auch der Blick auf die Unfallkarte des Bundesamts für Strassen verrät. Zwischen 2014 und heute knallte es mindestens 17 Mal. Zuletzt kam es im September zu einem Abbiegeunfall, bei dem eine Motorradlenkerin verletzt wurde. 2016 erwischte es gar ein Patrouillenfahrzeug der Polizei. Statt am Tatort eines Einbruchs landeten die Polizisten im Spital.

Der Kanton hat seit dem schweren Unfall Massnahmen ergriffen. So wurde 2019 eine Sichtblende an der Ampel montiert, damit Rechtsabbiegende von Basel her kommend, nicht mehr den Signalgeber verwechseln und mit dem Tram kollidieren. Im zweiten Quartal kommenden Jahres ist zudem die Aufhebung der gemeinsamen Grünphase der Linksabbieger aus der Margelackerstrasse mit dem Geradeausverkehr aus der Birsfelderstrasse geplant. Auch dies führte in der Vergangenheit zu mehreren Kollisionen.