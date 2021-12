Muss man bei einem Unfall mit Blechschaden zwingen die Polizei rufen?

Frage von Mareike an das AGVS-Expertenteam:

Ich war vor einigen Tagen in einen Auffahrunfall verwickelt, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. An den Autos gab es nur kleine Schäden. Da ich den Unfall verschuldet hatte, entschuldigte ich mich sofort beim anderen Autofahrer und bot ihm an, zusammen ein Unfallprotokoll auszufüllen und die Sache gleich meiner Versicherung zu melden. Der andere Lenker wollte aber trotz allem die Polizei rufen, da man dies bei jedem Unfall müsse. Nun meine Frage: Hatte er recht? Beziehungsweise in welchen Fällen muss die Polizei generell gerufen werden?

Antwort:

Weiter ist die Polizei, unabhängig vom Willen der Beteiligten, in folgenden Fällen immer herbeizurufen:



• Bei (möglichen) Personenschäden, die über kleine Schürfungen oder Prellungen hinausgehen. Ausgenommen sind Fälle ohne Drittbeteiligung, bei denen nur der Fahrzeugführer oder seine Angehörigen lediglich leicht verletzt wurden (Art. 55 Abs. 1 und 2 VRV)



• Bei Sachschäden, wenn es nicht möglich ist, dem Geschädigten unverzüglich die eigenen Kontaktdaten zukommen zu lassen. Ein Zettel auf der Windschutzscheibe oder im Briefkasten genügen nicht! (Art. 51 Abs. 3 Strassenverkehrsgesetz [SVG]).



• Und wenn durch den Unfall Gefahren für die Verkehrssicherheit (z.B. ausgelaufenes Öl, herabgefallene Ladung etc.) entstanden sind und sich diese nicht unverzüglich beseitigen lassen (Art. 54 Abs. 2 VRV).



• Wer erst nachträglich erfährt, dass er an einem Unfall beteiligt gewesen sein könnte (z.B. durch Schäden am Auto), hat sich unverzüglich bei der Polizei zu melden oder zur Unfallstelle zurückzukehren (Art. 56 Abs. 4 VRV).



• Auch bei Unfällen mit Wildtieren muss entweder eine Meldung an die Polizei oder an den Wildhüter erfolgen (Art. 23 Jagdverordnung Kt. Bern). Bei Unfällen mit Haustieren gelten die gleichen Regeln wie bei Sachschäden (vgl. Art. 641a Zivilgesetzbuch). Sofern der Haustierbesitzer die Kontaktdaten des Lenkers erhalten hat und keiner der Beteiligten dies wünscht, ist also keine Meldung an die Polizei nötig.