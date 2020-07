Jenaz GR

Unfall mit «Döschwo», Fahrer schwer verletzt

Am Freitag um 14.30 Uhr war ein 20-jähriger Lenker mit seinem 24-jährigen Beifahrer von Landquart GR herkommend in Richtung Klosters GR mit seinem «Döschwo», wie der Citroën 2CV auch gennant wird, unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 24-Jähriger Mann einen Lieferwagen in Richtung Landquart. Im Bereich der Umfahrung Jenaz, in einer langgezogenen Rechtskurve, geriet der Lieferwagen aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung. In Folge kollidierte dieser mit dem korrekt entgegenkommenden Auto.