Niederuzwil SG : Unfall mit drei Toten – gegen Lenkerin (20) wird nun ermittelt 

Am Karfreitag, um 23.30 Uhr, ist auf der Bahnhofstrasse in Niederuzwil SG ein Auto verunfallt.

Am Karfreitag ereignete sich in Niederuzwil SG ein schwerer Autounfall mit fünf Insassen. Ein weisser Audi fuhr vom Bahnhof Niederuzwil her in Richtung Augarten. Auf der Höhe des Parkplatzes «Töbeli» kam das Auto von der Fahrbahn ab, prallte in eine Leitplanke und hob ab. Es flog mehrere Meter durch die Luft und schlug an einem Bachbord auf.