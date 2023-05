Dornach: Unfall mit Lastwagen auf Hochwaldstrasse

Am Montagmittag kollidierte ein Sattelmotorfahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto, teilte die Solothurner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung vom Dienstag mit. Verletzt wurde dabei niemand. Der Lenker des LKW war auf der Hochwaldstrasse in Dornach in Richtung Hochwald unterwegs, als es zum Unfall kam.