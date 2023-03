Tschierv: Mann (22) gerät mit Sommerpneus von der Strasse ab

Am Sonntagabend kam es in Tschierv GR am Ofenpass zu einem Unfall. Ein Mann (22) geriet mit seinem Auto von der winterlichen Strasse ab. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte, fuhr der 22-Jährige kurz nach 21 Uhr vom Ofenpass Hospiz talwärts in Richtung Zernez. Auf der schneebedeckten Fahrbahn begann sein mit Sommerpneus ausgerüstetes Auto zu rutschen, überquerte die Gegenfahrspur und verliess die Strasse.