Wo ist der graue Seat Ibiza?Unfall mitten in der City, aber wo ist das dritte Crash-Fahrzeug?

Am Sonntag, 4. Oktober 2020, kurz nach 17 Uhr kam es in Luzern zu einem Verkehrsunfall: Zunächst fuhren zwei Autofahrer auf der Obergrundstrasse in Richtung Pilatusplatz. Ein Auto befuhr den rechten, das andere den linken Fahrstreifen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Pilatusplatz kam es dann zu einer Kollision mit einem Wagen, welcher vom Hallwilerweg her die Kreuzung in Richtung Pilatusstrasse befuhr.