Bezirk Werdenberg: Unfall nach 3 Flaschen Weisswein und Schnaps – 3 Monate Gefängnis

In diesem Vorgarten kam das Auto zum Stillstand.

Anfang Januar 2022 krachte ein betrunkener 23-Jähriger mit einem Audi erst in eine Mauer und landete dann in einem Vorgarten im Bezirk Werdenberg. Das Auto war nicht eingelöst – und somit nicht versichert. Der 23-Jährige war nach dem Trinken von «drei Flaschen Weisswein und ein wenig Schnaps», wie es im Strafbefehl heisst, alkoholisiert gefahren. Nach dem Unfall stieg er aus dem Auto und verliess die Unfallstelle. Einen gültigen Fahrausweis besass der Blaufahrer nicht. Ohne einen solchen oder einen Versicherungsschutz war er bereits in den Tagen zuvor Auto gefahren.