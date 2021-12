A1 – Unfall in Gubrist-Tunnel sorgt für Verkehrsverzögerungen

Auf dem Bild eines News-Scouts ist zu sehen, wie sich am frühen Sonntagmorgen die Autos vor dem Gubrist-Tunnel stauen.

Der Lenker oder die Lenkerin eines schwarzen Mercedes AMG war nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Tunnel hineingefahren und anschliessend mit einem weiteren Personenwagen kollidiert.

Auf der vielbefahrenen Zürcher Westumfahrung ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall vor dem Gubrist-Tunnel gekommen. Ein Personenwagen ist nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit in ein anderes Auto gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Ob und wie stark die Lenker der Fahrzeuge sowie mögliche Passagiere verletzt wurden, ist noch unklar.