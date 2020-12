Auf der Autobahn A1 zwischen St. Gallen Winkeln und Gossau kam es im Juli 2019 zu einem tödlichen Unfall. Ein 26-jähriger Mann kam damals ums Leben. Ein Lieferwagenchauffeur hielt auf dem Pannenstreifen an, weil er keinen Treibstoff mehr hatte. Er verliess das Auto und wollte Treibstoff besorgen. In der Folge prallte ein anderer Lieferwagen in das verlassene Fahrzeug. Der 26-Jährige war im heranfahrenden Lieferwagen als Beifahrer unterwegs, der heute 50-jährige Lenker muss sich am Freitag vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten.