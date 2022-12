Rückruf : «Unfallgefahr» – wenn du diese Reifen hast, musst du sie sofort austauschen

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) ruft Continental Suisse SA PW-Reifen des Typs «WinterContact TS870» in der Dimension 205/55R16 91H zurück. Es bestehe Unfallgefahr. Die betroffenen Reifen würden kostenlos ausgetauscht.



Bei den Reifen könne es zu plötzlichem Luftverlust oder einer Gürtelkantentrennung kommen, was zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Lauffläche führen könne. Continental habe dieses Austauschprogramm «proaktiv initiiert», um mögliche Gefährdungen für Autofahrerinnen und Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmende auszuschliessen. Stand heute würden dem Unternehmen keine Berichte über Unfälle oder Verletzungen in diesem Zusammenhang vorliegen.